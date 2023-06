Palmesus, mulige forbedringer?

Jeg heier på Palmesus, og liker den aller best når unge får sin dag og/eller de over 40 år får Elton John eller Andrea Bocelli. Men, det er samtidig viktig at kommunen og Palmesus har god dialog med styrene i sameiene på Bystranda før Palmesus, og kanskje spesielt når det skal ryddes opp etter strandfesten.