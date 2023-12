Så, altså; Kjære Kari. Jeg erindrer at du var glad for tilstrømningen av partihoppere til ditt kjære Pensjonistparti, og at du ba meg ta av meg Sørlandsnyhetene-sekken som et forsøk på å umyndiggjøre meg for å kvele kritikken. Du forsøkte så å løfte frem Svein-Harald Mosvold Knutsen, som nå sitter musestille i båten mens partiet deres står i flammer. Helt ærlig, Kari, hvordan føler du det går i Pensjonistpartiet for tiden? Ble det som du så for deg, da du skrøt av tilveksten av nye medlemmer?

Ikke at jeg tror på denne påstanden om 50 utmeldinger, som noen i partiet nå har slengt ut til mediene, for dette er ikke dokumentert gjennom skriftlige utmeldinger, ifølge fylkeslederen deres Ingebjørg Godskesen. Jeg gjør også følgende ironiske notat; fylkesleder Godskesen er også partihopper, som så mange av deres sentrale medlemmer i Kristiansand Pensjonistparti. Hun løfter faktisk frem at det ikke var noen problemer i partiet før alle hopperne kom inn, uten at jeg kan si om det er et produkt av selvinnsikt, eller at hun omtaler den medlemsveksten du mente var så positiv tidligere i høst.

Uansett så håper jeg dere som er så opptatte av åpenhet, nå kan være litt åpne om hva som foregår i Pensjonistpartiet. Hva dreier egentlig konfliktene seg om? Hvorfor har ikke bystyregruppa fulgt Mykland og de angivelig 50 utmeldte?

Vi vil gjerne ha litt innsikt, vi som er velgere her i byen, og dere har nå tross alt preket svært høylytt om åpenhet, så vi er lutter øre.

Innlegget er forkortet. Red.