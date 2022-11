Privateide Justvik skole

Det er med stor glede jeg registrerer at PhD Espen Solheim-Kile, som har doktorgrad på temaet insentiver i offentlig-privat samarbeid, bekrefter at den privateide Justvik skole er særdeles dårlig butikk for Kristiansand kommune som leietager, istedenfor å eie skolen selv.