Dette er ikke bare en dag for festtaler og markeringer, men en anledning til å minne oss alle på viktigheten av utdanning som et viktig middel til samfunnsutvikling og individuell vekst.

Utdanning er nøkkelen til å forme en bærekraftig fremtid for oss alle. Den gir ikke bare kunnskap, men også evne til kritisk tenkning, problemløsning og hvordan vi som individer kan bidra til samfunnet. Utdanning kan bryte ned barrierer, bekjempe ulikhet og gi likere muligheter for alle, uavhengig av bakgrunn, kjønn eller økonomisk status.

Til tross for betydelige fremskritt globalt, møter fortsatt millioner av mennesker, verden over, hindringer som hindrer dem i å få tilgang til grunnleggende utdanning. Disse hindringene kan være konflikter, fattigdom, kjønnsdiskriminering og/eller mangel på infrastruktur.

Så kanskje denne dagen er en anledning til også å stoppe litt opp og være takknemlige for at vi bor i et land som tilbyr utdanning til alle. Utdanningssystemet vårt er ikke perfekt, vil aldri bli det, og har helt klart både mangler og utfordringer, men sammenlignet med mange andre land har vi i stor grad et veldig godt system.

Så til dere unge, grip mulighetene dere har og ikke tenk at utdanning utelukkende er et uunngåelig pliktløp. Det er fremfor alt en mulighet dere har og som dere kun deler med en svært liten del av verdens befolkning. Så bruk denne muligheten til å få kunnskap og utdanning og skap gjennom det en god fremtid både for dere selv og samfunnet vårt.