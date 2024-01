Likevel har hun ikke fått med seg at tilskuddene for frivillighet for 2024 på oppvekst, helse, kultur og idrett er kr 20.000 til Søgne og kr 0 til Songdalen.

Støtten til private idrettsanlegg er på ca. 120.000. I tillegg kommer bydelsfondet med noen tusenlapper til enkelte velforeninger fordelt med tynne lag av kr 5000 i snitt.

Resten av millionene som fordeles i søkbare potter havner for en stor del i Kvadraturen og dens nærområder. Omtrent samme fordeling finner man i Cultiva.(Kilder: Cultiva.no, samt utvalgsmøter i Oppvekst, Helse, Kultur, januar 2024)

Hva angår Familiens Hus, så har vi dette både på Aquarama og Kjøita, sentralt i Vågsbygd og bydel Øst. Søgne har ikke dette, men må ta bussen til Songdalen med de utfordringer fagfolk har påpekt i sine leserinnlegg.

Skole og helsetjenester inkludert psykiatri er lovpålagt og man trenger ikke spekulere så voldsomt i at tjenestene blir dårlige/bedre/like gode som man har i Kristiansand. Tross alt: Ingen ting av dette utmerker seg for Kristiansands del blant ASSS-kommunene som vi sammenligner oss med. Snarere er vi på bånn i skolesektoren.

Videregående og lærlingplasser er et fylkeskommunalt anliggende hvor fylket ikke prioriterer barn i byen mer enn barn på bygda. Det er derfor helt unødig å bekymre seg over dette.

Det finnes heller ingen empiri som tilsier at Nye Kristiansand har store fordeler av store fagmiljøer. Ei heller effektiviseringsgevinster, selv om det er planlagt budsjettreduksjoner på inntil 30 prosent i Søgne og Songdalen, og 5 prosent i Kristiansand. (Kilde: Grunnlagsdokument for Fellesnemnda 2017)

Tvert om har sammenslåingen rammet kommuneøkonomien hardt. Pedagogisk forskning viser derimot at gode gruppeprosesser er avhengige av små grupper, ikke store. Dette bør fagmiljøer og kommuner tenke over.

Ungdom bør absolutt tenke selv. Mor og far har sjelden rett fordi deres råd stort sett er utgått på dato i forhold til ungdommens presens.

Men historisk erfaring kan ungdom godt sette seg inn i.

Nye Kristiansand har for ungdommens del ikke vært noen suksess. Klasseskillene øker og tilliten til samfunnet går ned. Omtrent som mobbetallene og læringsutbyttet i skolene i Nye Kristiansand.

Trygge nærmiljøer i små kommuner kan forebygge dette.

Godt valg!