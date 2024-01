Men hva vil skje dersom det blir flertall for at bygda Søgne (ikke bydelen Søgne!) fortsatt skal være styrt av urbane Kristiansandere? Da vil nok pipa få en annen lyd. Søgne vil trolig bli nedprioritert og sett på som den lillebror bygda i virkeligheten er.

Det er vanskelig å skjønne hvorfor så mange fra Søgne synes det er helt i orden å bli styrt av storkommunen i øst, som har en gjeld på 8,5 milliarder, når de kan være herre i eget hus, og dermed slippe å stå med lua i hånda å håpe på almisser og velvilje fra storebror.

For noen år siden intervjuet Fædrelandsvennen tidligere rådmann i Kristiansand og Bergen, Bjarne Jensen. Ifølge avisen ble Jensen, som da var professor i forvaltningsøkonomi, regnet som en av landets fremste kommune-eksperter. Jensen uttalte til avisen at han vanskelig kunne se for seg at Søgne skulle ha noe å tjene på om kommunen ble en bydel i Kristiansand. Han mente videre at det burde være et tankekors for alle som ivret etter sammenslåinger, at befolkningen i kommuner med få innbyggere jevnt over er mer fornøyde med kommunale tjenester og har større tillit til sine politikere, enn de som bor i store byer. Jensen konkluderte med at: «smått er godt».

Professor ved UiA, Dag Ingvar Jacobsen var inne på noe av det samme i en artikkel i Fævennen i 2015. Han skrev da: «Tidligere var mulighetene for stordriftsfordeler en viktig begrunnelse for sammenslåinger. Dette argumentet har i hovedsak blitt forlatt, da nyere forskning viser at stordriftsfordelene er tvilsomme, og at de fleste slike fordeler ser ut til å være uttømt ved en kommunestørrelse på ca. 5000 innbyggere»