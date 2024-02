Senteret skal være et knutepunkt for profesjonelle kunstnere. Dersom Agder nå mister dette knutepunktet, vil mye av grunnlaget for utvikling og samarbeid for våre kunstnere falle bort. Vi trenger et sted som er der for oss, et sted som skal fremme kunstnerøkonomien og vise samtidskunst for regionens innbyggere.

Vi håper Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune ser hvor viktig det er at Agder har et operativt senter for samtidskunst og et møtepunkt for regionens profesjonelle kunstnere. Ved å bevilge nok til en sunn økonomi, vil de redde Agder Kunstsenter.

Kunstsentrene fikk tidligere øremerkede midler, men denne øremerkingen bortfalt da ansvaret ble overført til fylkeskommunene og kommunene sent på 90-tallet. Derfor er det vært veldig ulikt hva de ulike 15 kunstsentrene i Norge får av driftstilskudd. AKS har vært det senteret som har fått minst kommunale og fylkeskommunale midler av de 15 kunstsentrene i Norge.

AKS har mottatt rundt 2 millioner i året. Her er det Agder fylkeskommune som dessverre skiller seg ut fra andre fylker. AKS har igjen og igjen bedt om mer midler for å ivareta sine pålagte oppgaver, men uten å nå gjennom hos fylkesadministrasjonen. Nå setter vi vår lit til at fylkespolitikerne forstår hvor ille det står til og spør seg hvorfor akkurat Agder skal være så annerledes enn resten av landet.

Nå mer enn noen gang, er det viktig å ivareta denne institusjonen. Vi er så heldige at kunstsiloen åpner sine dører i mai i år. Sammen kan synergieffektene for oss kunstnere bli fantastiske på så mange områder. Dette kan AKS i høy grad være med å jobbe frem.

Ytringsfriheten er sentral i kunsten. Kunst har alltid vært den viktigste vaktbikkja i samfunnet. Kunsten skal være fri. I den verden vi lever i nå, med konflikter som truer menneskeheten fra flere hold, er det viktigere enn noen gang å ta vare på kunstsenteret i Kristiansand. Samtidskunsten tar opp i seg og synliggjør aktuelle problemstillinger i samfunnet. Det er en av kunstens viktigste oppgaver. I urolige tider er kunsten og kulturen identitetsskapende i et lokalsamfunn.

I tillegg til utstrakt utstillingsvirksomhet har AKS viktige oppgaver som kompetansesenter for Den kulturelle skolesekken og kunst i offentlig rom. Agder Kunstsenter er et viktig kunstfaglig kompetansesenter for visuelle kunstnere, og har vært stasjonert i Skippergata i 43 år! Viktig er det også å fremheve senterets høye kompetanse på offentlige utsmykkingsoppgaver og det arbeidet som utsmykkingsoppgaver medfører. AKS forvalter og deler ut stipender på vegne av Billedkunstnernes Hjelpefond og de har utleievirksomhet for kommunale lokaler og ordninger (prosjektrom, AiR mm.). Det er nødvendig at både fylkeskommune og kommuner bevilger tilstrekkelig med midler til at kunstsenteret kan opprettholde alle sine aktiviteter.

Med dagens finansiering har det oppstått en situasjon der AKS bryter allerede inngåtte avtaler med kunstnere som er tildelt utstillingsplass. Kunstnere må som andre næringsdrivende kunne forvente at inngåtte avtaler overholdes.

Vi ønsker å bidra til en konstruktiv dialog med politiske beslutningstakere for å finne gode og varige løsninger for Agder Kunstsenter, publikum og regionens kunstnere.

Eva Hoven styreleder i Norske Billedkunstnere Agder

