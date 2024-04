Byen er versting i nedbygging av natur. Det er dramatisk og det er flaut. Det er bra at NRKs reportasje som kårer Kristiansand til versting skaper stor oppmerksomhet. Kåringer der Kristiansand er dårligst i klassen kan forhåpentligvis få flere av byens politikere og næringsdrivende til å ta et større ansvar for å tenke nytt. Byen har heller ikke klart å redusere klimagassutslippene, og politikerne må våge å skrive ut en sterkere kur for å få ned utslipp. Næringslivet etterspør tydelig, rettferdig og grønn regulering, og innbyggerne mener det offentlige må gå foran og stille krav.

Den brutale nedbyggingen av verdifull natur må ta slutt, men dessverre har narrativet i Kristiansand vært at å si nei til nedbygging av natur betyr å si nei til utvikling. I det nylige lokalvalget dreide den politiske klimadebatten seg stort sett om hvorvidt 80 % klimagassreduksjon eller 50 % reduksjon var det riktige målet. Debatten burde romme både naturtap, konkrete klimatiltak og hva næringsliv og innbyggere kan forvente fremover.

Byen har ikke klart å redusere klimagassutslippene, og politikerne må tørre å sette i gang tiltak som monner. Klimautvalget 2050 har skrevet tydelige anbefalinger i dokumentet “Omstilling til lavutslipp— Veivalg for klimapolitikken mot 2050”. I dokumentet oppsummeres det bl.a. med at tiltak og virkemidler ikke står i stil til utfordringene og målene som er satt. Kristiansand kommune har også kartlagt hvilke lokale tiltak som må til for å lykkes med vedtatte klimautslipp “Cicero: Kristiansands klimagassutslipp mot 2030”. Her konkluderes det med at det vil det kreve stor innsatsvilje og en god dose politisk mot for å nå målene om klimagassreduksjon. Oppskriften finnes, men i Kristiansand kjører vi på med mer av det gamle.

Bølgen bærekraftsenter ble etablert som et resultat av et behov for å involvere bredt i klimaarbeidet. Det er inngått en driftsavtale mellom Kristiansand kommune, og denne avtalen er offentlig tilgjengelig.

For oss er deling av kunnskap og å legge til rette for tverrfaglig samarbeid et viktig tiltak. Dette gjør vi gjennom tre typer aktiviteter. Vi arrangerer en rekke seminarer, kurs og workshops for å inspirere til grønn omstilling. Her finner vi løsninger på problemer tilknyttet ressursbruk og naturmangfold. De to første månedene i 2024 har vi hatt mellom 800-900 mennesker som har deltatt på seminarer, møter og workshops. Alle aktiviteter gjøres i samarbeid med næringslivet, akademia og andre organisasjoner. Interessen vi opplever tilsier at aktivitetene våre gir verdi.

Vårt største grønne prosjekt handler om ombruk. Vi har jobbet med hele verdikjeden for ombruk av kontormøbler og inventar, og vi har nylig startet arbeidet med ombruk av byggevarer. Den viktigste effekten er å redusere forbruk. Vi må bruke det vi allerede har. Overgang fra lineære til sirkulære verdikjeder er et stort og viktig område for å håndtere overforbruk av naturressurser og redusere utslipp. Gjennom arbeidet i Ombruks-HUB Sørlandet løser vi de praktiske barrierene og hindringene sammen med næringslivet. Dette gjør oss til troverdige partnere med relevant kompetanse innen sirkulærøkonomi.

Vi driver også et kontorfellesskap på Bølgen bærekraftsenter. Her finnes en rekke ulike aktører som jobber på ulike områder av bærekraftsfeltet. Til sammen er det nå rundt 50 personer som er tilknyttet senteret gjennom medlemskap eller andre engasjement. Kompetansen som er samlet gir også de ansatte på Bølgen bærekraftsenter et godt utgangspunkt for å holde seg oppdatert på flere felt. Vi merker den energien og optimismen som oppstår når mennesker som er opptatt av klima, miljø, natur, inkludering, mangfold og rettferdighet bygger løsninger for fremtiden.

Alle våre aktiviteter legger FNs bærekraftsmål til grunn. Forbruk må reduseres til planetens tålegrenser og bruk av natur må bli regenerativt.

Ressurser må fordeles mer rettferdig, og mangfold gjør oss rikere som mennesker. Vi skal ikke tjene penger på aktiviteter som skader mennesker eller natur.

Vi hadde aldri klart å holde høyt faglig nivå på alle arrangementer og drive bærekraftsenteret uten samarbeid. Resultatene har ikke kommet av seg selv, og både ansatte, frivillige og samarbeidspartnere legger inn en betydelig innsats - fordi dette er viktig for oss, og fordi vi vil skape endring. Bølgen bærekraftsenter er positiv til alle som engasjerer seg for klima og natur. Vi som jobber med vår tids største utfordring, må snakke med samlet stemme. Vi trenger ikke å være enige på alle områder, og kritikk er alltid sunt -men å spre usannheter vil neppe styrke det felles målet vi har: En trygg fremtid for våre barn.