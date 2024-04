Høye priser, et galopperende marked og få virkemidler for vanlige folk og spesielt unge mennesker har vært en utfordring. Arbeiderpartiet mener at en god og trygg bolig er helt sentralt for folk og vil at flere skal få tilgang til egen bolig. Det gir trygghet og kapital som er viktig for å kunne leve et trygt og forutsigbart liv.

Til forskjell fra høyresida er også vår boligpolitikk knyttet til verdiene mindre forskjeller og lik tilgang for alle på boligmarkedet. I dag er det for vanskelig for unge å komme seg inn på boligmarkedet, og det er en stor usikkerhet for mange i kommunale boliger for om de kan bo der de bor og at mange av disse boligene ikke blir godt nok vedlikeholdt.

Til nå har vi økt lånerammen med 10 milliarder på to år, til 29 milliarder kroner. Vi har hatt en sosial innretning på strømstøtten slik at ca 23 000 har fått økt støtte i tida med den dyreste strømmen, etablert tilskudd for å bygge flere boliger i distriktene og et eget program for å bygge eldreboliger.

Arbeiderpartiet vil mer.

Regjeringas nye boligmelding legger til rette for at flere skal få tilgang på boligmarkedet gjennom tydelige prioriteringer. Flere skal få kunne eie egen bolig, leiemarkedet skal være trygt og forutsigbart, vi skal ta vare på de boligene vi har og bygge de vi trenger. Vi skal også styrke innsatsen slik at de som i dag ikke selv klarer å skaffe seg bolig skal kunne få og beholde den.

Det fremste virkemiddelet er å gjenreise Husbanken som en bank med et større ansvar for boligsosial boligbygging. Den har nå mer penger å låne ut og vi vil følge opp med også å gi den større ansvar for også leiemarkedet.

Vi vil og prøve ut en forsøksordning med startlån til førstegangsetablerere og vi arbeider for at inntektene som 18 og 19 åringer har når de bor hjemme ikke skal påvirke familien sin rett til å kunne motta bostøtte.

Trygghet handler også om de nære ting som en god plass å bo.