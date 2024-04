Dette gjelder ikke bare fartøyer, men selvsagt også stasjonære bunn-, eller landfaste lanterner og staker. Denne turen endte tragisk, ved at en av kameratene omkom som et resultat av en kollisjon med en sort bunnstake uten lys eller refleks. Også to andre som var med ble skadet. I Agder Tingrett har aktor Svein Håland krevd 30 dagers ubetinget fengsel for båtføreren fra Lyngdal, i tillegg også 30 dager betinget fengsel. Det som er tragisk her, er at Håland stiller baker for smed. Kystverket er ansvarlig for korrekt merking av bl.a. staker. «Av det som betegnes som bunnfaste merker uten lys, er det stenger som det finnes mest av. Disse opptrer i tre hovedvarianter, enkel malmsøyle med kule, stang med viser og stang med toppmerke/krekse – de fleste merket med refleks.» Her ligger jo en innrømmelse om uansvarlighet fra Kystverket. Altså, det er ikke båtførers ansvar å vedlikeholde denne type staker. Ergo burde Kystverket holdes ansvarlig for denne tragiske ulykken, ikke den stakkars båtføreren.