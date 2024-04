– Allerede i år skal vi innfri NATOs krav om å bruke minst 2% på forsvar. Det handler om å betale den viktigste forsikringen for vår felles sikkerhet. - Ap og Sp legger nå opp til store satsinger innen blant annet sjøforsvaret, luftvern og dronekapasitet. Det er helt nødvendig i den tiden vi lever i. - Når heimevernet nå skal økes til totalt 45.000 soldater og man får ett nytt HV-distrikt, er det svært gledelig at dette legges til Agder. Det er anslått at dette vil kunne gi cirka 30 årsverk med Kjevik som base, men ikke minst gir dette økt forsvarsaktivitet og sikkerhet i hele vår landsdel. - Når kapasiteten på offisers- og befalsutdanningene styrkes, skal Forsvarets befalsskole flyttes til Kjevik. Rundt 40 årsverk og 310 befalsskoleelever utgjør dette i dag. Det gir satsingen på Forsvaret legitimitet her på Agder, når også vår landsdel nå er med i den nye langtidsplanen. At denne regjeringen nå vil bygge opp igjen Forsvaret på Agder markerer et brudd med mange tiår, der det stadig har blitt mindre og mindre aktivitet her.

Med den kraftfulle forsvarsplanen vi nå har lagt frem, håper jeg det vil danne grunnlag for at vi kan få til et bredt forlik på Stortinget. Det krever den alvorlige sikkerhetsmessige situasjonen vi nå står i.