Dette pantesystemet gir forbrukeren et økonomisk insentiv til å kunne levere tilbake brukt emballasje. Slik burde det være med tekstiler og.

Men i dag er verdikjedene i tekstilbransjen stort sett lineære. Det er en svært liten andel av tekstilene som blir produsert i dag, som blir gjenbrukt, omsydd eller resirkulert. Mange av produktene vi blir presentert for er av dårlig kvalitet og egner seg dårlig for reparasjon. Brukstiden blir kort, og det blir billigere å kaste det for så å kjøpe nytt.

Ultrafast fashion-bedrifter spyr ut nye kolleksjoner fortere enn vi kan trekke pusten. Det er ikke lengre snakk om bare å ha vår-, sommer-, høst- og vinter-kolleksjoner. Det er mange hundre kolleksjoner hos hver av produsentene av ultra fashion.

Tekstilene vi da velger å kjøpe er blant annet av polyester, spandex, elastan, lycra og lignende. Dette er plast!

I beste tro leverer de fleste av oss inn klær til innsamlinger og gjenbruk. Størsteparten av det vi kaster, blir samlet opp, og vi sender store mengder tekstiler til landene som betaler minst for å «reprodusere» dette. Fjell av tekstiler vokser, og for hver dag utsetter vi fauna, flora, hav og mennesker for plastpartikler og de dør, mens vi bare kjøper nytt.

Så vi mangler et system, for både sortering og omdanning av brukte tekstiler. Stort sett kan alle tekstiler vi bruker i dag omdannes til ny tråd og ny tekstil.

Så da bør det være mer lønnsomt for forbruker å levere inn brukt tekstil. Kanskje vi også burde se på prisingen av tekstiler.

Vi har lyst til å ta frem et godt eksempel på at det kan fungere.

I 2007 innførte Stormberg, og ble dermed Europas første sports- og tekstilmerkevare, en panteordning for alle Stormberg-plagg. De utvidet den i 2022 med at en i tillegg kunne levere inn sko og turutstyr. Her har hver tekstil/turutstyr/sko en fast pantepris. Når du leverer inn brukt, får du en tilgodelapp som kan brukes i en Stormberg-butikk. De er i samarbeid med Fretex og Prosjekt Nåløye. Prosjekt Nåløye fungerer slik at klær sendes til Halden fengsel, hvor det repareres og vaskes før det legges ut i utvalgte Stormberg-butikker.

Det er slik tankegang vi vil ha hos produsentene vi kjøper tekstiler fra.

Hvordan kan vi gjøre det lønnsomt for vanlige folk å kjøpe kvalitet? Vi må ikke glemme at bare i Norge har vi over 102.600 barn og unge under 18 år som lever under fattigdomsgrensen. Barn som burde hatt en god ullgenser, men den er av plast. Plast holder ikke på varmen, men er billig, lite holdbart, ikke så greit å reparere, puster ikke, transporterer ikke svette, mikroplasten detter av dem mens vi bruker det og vasker det, vi tør ikke tenke på andre stoffer som huden og kroppen vår reagerer på, og de er brannfarlige!

Vi må ta et ansvar både for klima og miljøet vårt, ikke minst for våre barn! Vi må jobbe for at kvalitetsklær skal være tilgjengelig for alle, vi må heie på dem som gjør det mulig og være klar med økonomisk støtte og tilrettelegging for dem som ønsker å starte.

Innlegget er forkortet. Red.