Det er menneskelig å feile. Men, når det skjer, og det går på bekostning av fellesskapets penger og natur, forventes det en beklagelse, og at man gjerne legger seg flat!

En tid før spaden ble stukket i jorden for bygging av Andreas Hus, kom der betenkninger i avisen på plasseringen og hensynet til jordvern. Hvorpå en markant venstrepolitiker gikk strengt ut i avisen og hevdet tydelig at man måtte ha respekt for politiske vedtak, og de burde ikke endres.

Vi vet hvordan utfallet ble, og nok et stykke dyrkbar jord er ødelagt, pluss et stort pengesløseri! Er ikke Venstre et miljøparti som også vil verne om dyrket/dyrkbar jord? Men ingen beklagelse fra vedkommende, eller de andre fra de partier som stemte for dette prosjektet. Man går videre med hevet hode. Pytt, pytt sann. En usmakelig arroganse!

Da Egsjordene ble valgt til ny sykehustomt, og nye bygg er kommet i tillegg, syntes jeg det var en tragisk beslutning! En så flott gård så nærme sentrum, med kortreist mat.

Politikere har sikret seg et lovverk som beskytter dem mot selv å bli gjort erstatningsansvarlige for uansvarlige vedtak. Da kan man bare kjøre på!

Den eneste politiker jeg har registrert som har beklaget å ha stemt for noe hun siden har angret, er Sylvi Listhaug, som angrer på at hun stemte for ACER. Måtte flere følge hennes eksempel. Da får man mer respekt for politikere!