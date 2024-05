Som medlem av kultur- og idrettsutvalget leste jeg den med stor interesse. Jeg har reflektert over hvordan en satsing på kyst og kultur sett i sammenheng vil ha stor betydning for vår by og vår identitet. Dette er viktig for oss alle, og da er det riktig at dette nevnes i vår kulturstrategi for 2023-2030. Det er helt nødvendig at vi utarbeider en plan på hvordan vi kan ivareta dette.

Kristiansand er en by i konstant utvikling. Vi er en by rik på kultur, rik på natur og rik på historie. Vi må kunne se disse tre elementer i sammenheng og bygge med dette et større spekter av kulturopplevelser der vi ser naturen, kyst og kultur i ett, samtidig som vi løfter våre lokale kunstnere. Å oppleve våre flotte omgivelser sammen med kunst og kultur, vil utfordre oss til å reflektere over vår fortid, vår nåtid og vår fremtid. Slike opplevelser kan øke følelsen av tilhørighet og kan være viktig faktor i vår kamp mot utenforskap. Historie er viktig, kultur er viktig og tilrettelagt kunst- og kulturopplevelser er nødvendig for å ivareta vår historie og for at våre innbyggere får lyst til å utforske mer av vår egen by.

I vår kulturstrategi heter det «Kultur i alt vi gjør», og slik må det bli. Kvadraturens kulturakse inneholder mange kulturdestinasjoner. Vi har Posebyen, Kraftverk, Kunsthallen, Agder Kunstsenter, Teateret, Kino, Vest-Agder museet, Kilden, Knuden, og snart Kunstsilo. I tillegg har vi Odderøya, der mange dyktige kunstnere holder til. Det gir oss en enorm mulighet til å jobbe for en utvidet kulturakse som strekker seg fra kvadraturen langs kystlinjen til skjærgården i Kristiansand. Dette kan bidra til å skape nye opplevelser ved å forene kunst og kultur, historie og natur.

Ifølge EUs Blue Economy Observatory, er kystturisme den størst voksende sektoren i Europas blå økonomi. Det er viktig å inkludere øyene utenfor kystlinjen i Kristiansands utvidede kulturakse, da byen stadig utvikler seg innen kunst og kultur. Dette vil sørge for dynamiske og attraktive opplevelser for våre innbyggere og besøkende. Utvikling krever også tilrettelegging, hvor dagens etablerte institusjoner kan spille en viktig rolle i å løfte lokale kunstnere og kulturarbeidere til det som kan bli et nytt og spennende kapittel. En satsing som dette krever også tilrettelegging fra kommunen, både i form av ressurser, men også tilpasse områder for det. Her er det viktig å starte med en dialog mellom offentlige, ideelle og kommersielle aktører.

Forfatterne av denne kronikken peker på at en kulturakse som bygger på Kristiansands røtter og særtrekk er nødvendig for å bevare vår verdifulle kystkultur, og jeg er enig i dette. Jeg vil jobbe politisk for at en utvidet kulturakse som bygges på Kristiansands kystkultur vil være til nytte både for innbyggere, yngre generasjoner og tilreisende. Dette er det definitivt verdt å satse på!