Skjenketider i Kristiansand har i helseutvalget denne uken vært gjenstand for debatt, og flertallet har tatt en beslutning som ikke fremmer folkehelsen. I stedet for å prioritere helse, har de valgt å utvide skjenketiden i Kristiansand. Argumentene som er fremmet for denne beslutningen, inkluderer påstanden om at det vil skape flere arbeidsplasser og at alkohol tross alt er et lovlig rusmiddel, og derfor bør folk selv kunne velge når og hvor lenge de ønsker å nyte rusmiddelet, uten innblanding fra folkevalgte. Imidlertid viser all forskning at økt tilgjengelighet av alkohol fører til økt misbruk og utfordringer for et samfunn.

Det er også interessant å merke seg at ifølge Agder Fagforening er det kun 4 av de 61 virksomhetene som har bedt om utvidet skjenketid, som har tariffavtale, og i sakspapirene står det ingenting om at arbeidstakere eller pårørende er blitt spurt.

Forskningen bekrefter altså at utvidede skjenketider ikke fremmer folkehelsen, verken for gjester eller ansatte. Flertallet i helseutvalget har valgt å se bort fra kunnskapsgrunnlaget fra anerkjente studier og fagfolk.

Rødt er enig i at en mer liberal alkoholpolitikk kan skape arbeidsplasser, men disse arbeidsplassene vil da komme i helsevesenet, politiet og rusmiddelinstitusjonene. Rødt anerkjenner Legevakten og rusmiddelinstitusjonene som støtter et faktabasert kunnskapsgrunnlag som viser at økt tilgang til alkohol fører til økt misbruk, og dette kan legge ytterligere press på et allerede belastet helsevesen.

Helse er øverst på ønskelisten, ikke bare økonomisk vekst og materiell rikdom. Det virker som om flertallet i helseutvalget har misforstått sitt mandat ved å prioritere næringspolitikk over folkehelsepolitikk.