I løpet av en times tid spilte hun seg gjennom et stort og krevende, til dels virtuost repertoar, med verker av Bach, Sweelinck, Nicolaus Brunhs og Georg Muffat, før hun avsluttet med Salamanca, et stykke av Guy Bovet. Et virtuost og festlig «show piece» for orgel som neppe har blitt presentert i byen før.

Victoria Ulriksen (bildet) er elev på Musikkhøyskolen, men det var ingenting i hennes spill som virket elevmessig. Hun spiller med autoritet, lett og luftig, og med friske tempi. Selv om hun hadde begrenset tid med å gjøre seg kjent med orgelet, hadde hun funnet frem til registreringer som sørget for liv og bevegelse gjennom hele konserten. Hun synes ikke å ha tekniske begrensninger overhodet, og musikalsk sett er hun kommet svært langt. En trenger ikke være profet for å si at Victoria Ulriksen kommer til å være et navn vi må forholde oss til i fremtiden.

Orgelet i Oddernes kirke er først og fremst et barokkorgel. Det hadde vært interessant å høre henne i Domkirken ved en senere anledning, slik at hun kan presentere en større del av orgellitteraturen.