Svar til Storbukås

Stian Storbukås nevner i et innlegg at jeg er betuttet over fremgangen til Frp. Slett ikke – de trenger fremgangen etter det dårlige valgresultatet de oppnådde ved siste valget i 2019 hvor de nærmest ble knust av Demokratene som oppnådde 13,4 prosent.