Arne Pedersen virker utroverdig

28. oktober stod det i Fædrelandsvennen at Arne Pedersen som var ansvarlig for etterforskingen av Baneheia-saken i år 2000 har glemt at han fikk opplysning i 2009 om at Jan Helge Andresen ble anmeldt for en overgrepssak, der fornærmede fikk 200 000 kr i erstatning.