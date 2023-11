Ved utbygging på norsk sokkel får investorer 78 kroner i fradrag på skatten for hver 100 kroner investert. Når utvinningen begynner, får den norske stat 78 kroner for hver 100 kroner tjent. Nå som vi skal fase ut olje og gass, er det umulig å opprettholde vår felles helt unike sosialdemokratiske velferdsmodell. Det er forunderlig at ingen av oss har lært av suksesshistorien vi har hatt med vårt oljeeventyr.

Hvis vi nå ønsker økt satsning på fornybare energikilder, så har vi jo svaret på hvordan vi skal få kapitalen interessert. Innfør samme type beskatning som vi har for olje og gass. Ikke bare vil vi da få det løftet som trengs, vi vil i tillegg sikre inntekter til staten og lettere kunne opprettholde vår velstand. Med dagens grønne skifte har vi ingen mulighet for å sikre nok inntekter til felleskassa.

Vi har tre utfordringer:

Utfordring nr 1: Det er viktig at vi forstår hva som er en energikilde og hva som er en energibærer. Vannkraft, vind, sol, bølger, biomasse og jordvarme er alle eksempler på fornybare energikilder. Hydrogen, ammoniakk, batterier og metanol er ikke energikilder, men er eksempler på energibærere. Det vil si at man må bruke energi for å lage eller fylle opp disse bærerne med energi. I dag har vi ikke nok fornybar energiproduksjon for å kunne gjøre denne energilagringen CO2 fri. Det beste vi har er gass og den er foreløpig ansett for å være grønn, men fornybar er den ikke.

Utfordring nr 2: Vi har ikke infrastruktur, les strømkabler, som knytter hele Norge sammen for fri distribusjon av strøm. Her kan vi lære av olje og gassindustrien. De fant fort ut at der er mye mer effektivt å legge rør som fører oljen og gassen til markedet. OOOppps, jo, vi har lært, knyttet oss til ACER med store gode kabler. Men hvorfor i all verden gjorde vi dette før vi hadde orden i eget hus (land)? Ikke noe poeng å bygge ut grønne energikilder så lenge alt blir solgt ut av landet, eller skal benyttes for å lage energibærere. Dette skjer mens hjørnestensbedrifter må legge ned pga høye energipriser. Og vær du trygg, ledelsen i Morrow følger nøye med på utviklingen i strømprisene, det er dessverre ikke mulig å få butikk med dagens strømpriser. Og strømprisene synker ikke før vi har infrastrukturen slik at alle i Norges land har tilgang på like mye strøm til lik pris, og selv da vil vi aldri se lave strømpriser igjen.

Utfordring nr 3: Som om vi ikke har nok med de to foregående utfordringer så vil man elektrifisere sokkelen. Det er jo isolert sett flott å få kuttet de CO2-utslippene. Men det vil kreve 10 prosent av all den energien vi har tilgjengelig i dag i Norge. Og vi har ikke sjans til å få opp den fornybare produksjonen for å dekke inn de 10 prosent med de utfordringene vi allerede har. Havvind kan bli det neste store eventyret vårt, og her kan vi få dekket inn mye av den fornybare energien vi trenger bare vi får løst utfordring nr 2 – kabler må legges og beskatning endres.

Når det gjelder julenissen så får vi håpe hen kommer på besøk til alle de som har vært snille i året som har gått. Vi handlet visst for 3 prosent mindre i den kølsvarte uka vi har vært igjennom, det kan komme godt med når strømregningen for november skal betales.