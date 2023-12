Han kunne ikkje planlegge kva og korleis han skulle skrive. Fosse sa at han ikkje visste kvar det kom frå. Det er ei gåve.

Knut Hamsun sa følgjande om personane han skapte: «De er alle utan en saakaldt « Karakter», de er splittet og opstykket, ikke gode og ikke onde, men begge Deler, nuanserte skiftende i sit Sind og i sine Handlinger. Det som utgjør mig hertil den Naadegave som har satt mig i stand til at skrive mine Bøker. Brandes har kaldt den «guddommelig Galskap.»

W. A. Mozart skreiv rett ned komposisjonane sine. Dei var ferdige i han. Mozart kunne berre skrive dei ned utan at han måtte retta på dei seinare.

Felles for desse tre personane er og var at dei kunne ikkje planlegge korleis dei skulle skrive eller komponere. Det kom av seg sjølv. Derfor er det så stor skilnad på diktaren Hamsun og debattanten Hamsun. Han skildrar August, ein rotlaus, men velmeinande person samstundes som Hitler snakka om den ariske rasen. Forfattaren Hamsun var ein godmodig, romsleg fyr. Innlegga hans i aviser manglar denne sida av han. Dei kunne vere både ufyseleg, sårande og heilt utan humor. Det er stor skilnad på forfattaren og avisskrivaren Hamsun.

I 1970-åra skulle kommunistforfattarar skrive litteratur som var marxistisk. Dag Solstad og Kjartan Fløgstad gjorde dette. Solstad i 1975 med «Kamerat Stalin, eller familien Nordby; et skuespill om en norsk kommunistfamilie i åra 1945-56». Skuespelet er så dårleg at det truleg berre er framført på møter i AKP(m-). I dag ser me at då Solstad og Fløgstad skulle skrive etter partilinene, vart skrivinga fiasko for begge to. Dei nådde berre dei rettruande kommunistane i AKP(m-L). Seinare fridde dei seg frå den kommunistiske tvangstrøya. Først var dei begge to innom bedriftshistorie før dei igjen vart diktarar.

Politisk korrekt kunst er til vanleg kunst som går fort i gløymeboka. Hamsun trudde på Hitler, Solstad og Fløgstad beundra Stalin, og Fosse har vore innom det meste. Me må skilje mellom når dei opptrer som politikarane og diktarane. Og ekstra trist er det når diktarar framhevar diktatorar med millionar av liv på samvitet. For det er når forfattarar fortel med den indre røysta si, dei trollbind oss.