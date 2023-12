Det sto flere år på agendaen til de to kommunene, men det var lite midler å fordele. I Kristiansand har vi fått kraftfulle tiltak. Spør en tidligere politiker fra Songdalen hvorfor ikke disse tiltakene kom før? Det er ikke mulig i en liten kommune.

Er du i tvil om hva du skal stemme i kommune-saken, utfordrer jeg deg til å lese videre. Du merker kanskje ikke selv så mye til hva kommunen heter? Men det er mange det betyr mye for. En direkte konsekvens av å bli i Kristiansand kommune er en rekke tiltak som nå også innbyggere i Søgne og Songdalen kan nyte godt av. Kjenner du til Nye Mønstre, KUP, diakontjenesten, og Familiekontakten Home Start? Tiltak som hjelper familier videre i livet. Barn og ungdom som får oppleve å være med. Mat på bordet og positivt innhold i livet. BUA driver gratis utlån av utstyr, og et stadig økende Fritidsfond sikrer at alle skal kunne ha fellesskapet i en fritidsaktivitet, uansett økonomi. Stigma og utenforskap brytes nå ned.

Dette er håndfaste fordeler som en robust kommune og større fagmiljø gir sine innbyggere. Innovative satsninger i samarbeid med frivillighet og organisasjoner. Du kjenner helt sikkert noen som trenger dette. Kanskje vet du det ikke. Det snakkes ikke høyt om. Men du, dine barn eller barnebarn har en nabo, venn eller klassekamerat hvor familien får hjelp til å finne sine ressurser og oppleve innenforskap.

Jeg er glad i bygda mi Songdalen, men den kommer alltid til å være her uansett hva kommunen heter. Ikke alt er bra nå, men vi kan jobbe for å bedre tjenestene i en samlet kommune. Hva som skjer med levekår og utenforskap i bygda vår hvis kommunen deles, det vet mange. Og det bekymrer mange av de som ikke prater så høyt. Min store frykt er at du stemmer uten å vite.