Etter fem stive timer, tidvis høy temperatur, noen solide verbale taklinger i alle retninger, småløp jeg fra arenaen for å legge yngstemann – langt, langt på overtid. Og jeg løp fra arenaen med en bedre følelse i kroppen enn på lenge.

Supporterarrangørene av kvelden, som turte stikke hodet frem, og tromme til internkamp så kort tid etter klubbhistoriens pinligste (?) øyeblikk, kan slå seg på brystet.

IK Start ble den klare vinneren av internkampen. Samtlige aktører spilte i gulsorttrøye og vil klubbens beste.

At det tyter ut med små og store krangler, interne stridigheter og gamle storheter som ikke liker debatten, det er alt en viktig del av oppgjøret. Er noe betent, stikk en høygaffel i det – såpass tåler vi!

Når internforholdene brettes ut for alle, sammen med oppdaterte regnskapstall og svar etter beste evne, på kompliserte og mindre kompliserte spørsmål, da kan ikke et medlemsmøte be om mer.

En medlemsklubb lar seg ikke enkelt forlede eller blende heller, og snakker og tenker kritisk, både i salen og digitalt. Takk for det, ingen eier sannheten!

Sluttresultatet på denne internkampen: Et mer levende demokrati, større åpenhet og en klubb som ikke fikset problemene sine, men luftet dem for offentligheten. Og det direktesendt i lokale medier, måtte det bli regelen og ikke unntaket!

Arrangør Langsia og konferansier Nils Christian var banens desidert beste. Vi andre får tåle varierende børskarakter.

Fremskyndet årsmøte blir neste internkamp. Da håper jeg vi fortsetter den direktesendte åpenheten, bevegelsen fremover sammen, har en tydelig strategi og at valgkomiteen og et fremskyndet møte treffer på laguttaket og formasjonen til IK Start-styret for 2024.

Ballen ligger i føttene på medlemmene, og onsdag var samspillet godt. Lagspill!