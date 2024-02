At Kunstsilo også får bred omtale hos Financial Times og Forbes, to av verdens største økonomiske medier, forsterker bildet ytterligere.

Forrige gang Kristiansand var like langt fremme i det internasjonale media-bildet var kanskje i forbindelse med Rockefeller-bryllupet i 1959. Men bryllupet var en en-gangs affære. Kunstsilo vil bli værende som et nytt «fyrtårn» i Kristiansand også i fremtiden.

En kronikk jeg skrev, og som Fædrelandsvennen publiserte 12. februar 2018, hadde overskriften «Takk – ikke kritiser». I kronikken skrev jeg blant annet følgende: «Har det så noe som helst betydning for Sørlandets attraktivitet at våre barnebarn, underveis på flyturen til New York eller Hong Kong, får se en artikkel i Time Magazine på nettbrettet om Kunstsilo i Kristiansand? Blir de litt stolte? Ja, jeg tror det.»

Jeg beklager at jeg bommet. Det ble ikke Time som først skrev om Kunstsilo, men CNN, som er et hakk opp på mediastigen. CNN var et søsterselskap av Time da kronikken stod på trykk, så helt galt var det jo likevel ikke. Men at tre av verdens ledende mediehus nå bruker verdifull spalteplass på Kunstsilo i Kristiansand, overgår likevel langt det jeg hadde forventet. Kanskje disse verdensvante journalistene som skriver om Kunstsilo har sett noe spesielt som mange av oss kristiansandere ikke fullt ut har forstått?

Uansett, dette handler om dyktig markedsføring av Reidar Fuglestad & co.

Jeg er ingen kunstkjenner og må derfor uttale meg med en viss forsiktighet. Mitt første besøk i Kristiansand kunstforening skjedde i 1962 mens jeg gikk på Kristiansand katedralskole. En lærer tok oss med til kunstforeningen. Jeg gikk sammen med min klassekamerat, Bjørn Krogstad. Jeg syntes det var gørrkjedelig. Bjørn var av en helt annen oppfatning. Senere har han omtalt besøket i Kunstforeningen den gangen som en «skjellsettende opplevelse». Bjørn ble en kjent norsk billedkunstner som jeg antar også er representert i Tangen-samlingen.

Den neste «ufrivillige» kunstopplevelsen min fikk jeg i Guggenheim-museet i New York i 1969 da jeg var med en gruppe på sightseeing i byen. Senere er det blitt flere kunstopplevelser, men da frivillig. Besøk i kjente museer, blant dem Prado og Centro de Arte Reina Sofia, med det kjente Picasso-maleriet «Guernica», begge i Madrid, har satt sine spor. Det har også besøk i Museum of Modern Art, MoMA, i New York gjort, spesielt med en spesialutstilling av Picasso i 1995.

Jeg skal ikke fortsette opplistingen. Jeg holder fast ved at jeg ikke er noen «kunstkjenner», men det er det veldig mange andre som er rundt omkring i verden. Med den særdeles positive omtalen som Kunstsilo nå har fått i ledende internasjonale media, vil det være helt usannsynlig om ikke Kunstsilo vil bli et trekkplaster for utenlandske turister til Kristiansand. En stor del av disse vil være mennesker med god råd som vil benytte byens hoteller og andre tjenester.

For cruise-selskapene vil Kunstsilo også være en destinasjon som vil kunne settes høyt oppe på listen over severdigheter.

Er det ikke nå på tide å slutte den negative omtalen av Kunstsilo fra enkelte grupper, nesten ved enhver anledning?

New York har MoMA, Aarhus har AROS, Oslo har Munch-museet, Bilbao har Guggenheim, Paris har Louvre. Listen er mye lengre, men nå er det Kunstsilo som har fått verdenspressens oppmerksomhet.

Bygget står der og er nesten ferdig. Kunstverkene kommer på plass. Snart er det åpning og helt sikkert ny internasjonal medieoppmerksomhet. Er det ikke nå på tide å slutte den negative omtalen av Kunstsilo fra enkelte grupper, nesten ved enhver anledning?

Hvem av oss har ikke opplevd at barn og barnebarn trekkes mot større miljøer enn det vi kan tilby i Kristiansand. Derfor vil enhver utvidelse også av byens kultur-tilbud bety noe. Gode jobber i ekspansive miljøer er viktig, men uten noe i tillegg vil ikke byen være attraktiv nok for «de beste hodene» og deres ektefeller/samboere, heller ikke for dem som ikke har vokst opp her, inklusive utenlandske borgere.

Dyreparken er vel den mest besøkte turistattraksjonen i Norge, i alle fall om sommeren. Besøkende til Kunstsilo vil komme fra inn- og ikke minst utland hele året. Det vil styrke hotellene som også da vil ha behov for flere arbeidsplasser, men også byen for øvrig.

Er jeg for optimistisk på Kunstsilos vegne? Jeg tror ikke det. Vi får noe nytt, og noe helt spesielt. Kristiansand er satt på «verdenskartet» igjen, (også utenom vår fantastiske oljeindustri), for første gang siden Rockefeller-bryllupet i 1959.