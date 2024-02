Det beste vi som velgere kan gjøre, er å stemme digitalt. Dette gjelder også for de som allerede har sendt inn sin brevstemme.

Valgdirektoratet avviste i Fvn mandag at den svake sikkerheten rundt dette valget kan svekke tilliten til gjennomføring av valg i Norge. Det mest interessante med avvisningen er at Valgdirektoratet forsvarer tilliten til valg ved å

påpeke at dette ikke er et ekte valg, men bare en innbyggerhøring ikke ta eierskap til løsningen med brevstemmegivning, men bare til den digitale løsningen de selv har utviklet

Dette står i sterk kontrast til regjeringen som fortsatt omtaler dette som et fullverdig valg.

Regjeringen sprer desinformasjon om valg

Regjeringen har i denne debatten omtalt brevstemmer som en helt normal måte å stemme på ved valg. Det kan ikke kalles annet enn desinformasjon om den norske valgordningen og burde få Valgdirektoratet til å se rødt. Fakta er at brevstemmegivning tillates kun hvis de er poststemplet fra utlandet og er en nødløsning for velgere som:

ikke kan tidligstemme eller stemme i forhåndsstemmeperioden som varer fra 1. juli og frem til fredagen før valgdagen ikke kan stemme på valgdagen ikke har mulighet til å stemme på noen av de nesten 200 utenriksstasjonene rundt omkring i hele verden

På landsbasis utgjør dette bare et fåtall av velgere ved hvert valg. Brevstemmer utgjør med andre ord ikke en sikkerhetstrussel mot norske valg ene og alene fordi de nesten ikke forekommer. I følge protokollen for kommunestyrevalget i Kristiansand i 2023 mottok de 0 brevstemmer. Ingen. Null. Nada. Niks. Jeg kan garantere at samtlige alarmklokker hadde ringt hos en kommune dersom de hadde mottatt mer enn en håndfull brevstemmer ved et valg.

Som en bakdør inn i hvelvet

Alt tyder på at Valgdirektoratet har gjort en formidabel jobb med å utvikle den digitale løsningen som har blitt tatt i bruk ved dette valget. Det står mye informasjon om hvordan denne fungerer på deres nettside og løsningen fremstår som døren til et bankhvelv med overlappende sikkerhetsmekanismer som bør avskrekke enhver som kunne ønske å påvirke resultatet av dette valget. Det bare hjelper så lite når regjeringen har plassert en åpen låvedør rett inn i det samme hvelvet.

Skrekkscenariet

Min frykt er at dette valget som følge av regjeringens elendige håndtering ender opp i et resultat som bestrides av den tapende part. Et ikke utenkelig utfall er at opptellingen viser at det er et flertall for å forbli i Kristiansand blant de stemte digitalt, men at dette flertallet snur etter hvert som brevstemmene telles opp (eller omvendt). Med nedriving av plakater og oppskrifter for juks på nettet er det lite trolig at et slikt resultat vil gi ro rundt resten av prosessen.

Stem digitalt og steng låvedøren

Min oppfordring til alle som enda ikke har stemt, eller som bare har stemt med brevstemme, er derfor å stemme digitalt. Husk at en digital stemme overprøver en brevstemme. Alle som stemmer digitalt bidrar derfor til å bedre sikkerheten i dette valget og til at vi får et resultat som begge leirer kan enes om. Jeg oppfordrer også Valgdirektoratet, Vi som vil ha Søgne kommune tilbake og Ja til Søgne i Kristiansand om å dele samme budskap. Regjeringen har jeg gitt opp.