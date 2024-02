Du som leder det politiske utvalget for byutvikling er da rette adressaten for dette spørsmålet.

Kunst, kultur og leiligheter for de som kan betale, eller gods, persontrafikk og samfunnssikkerhet for alle?

Havnedirektøren har på tross av sin enorme kompetanse fra Green Carrier gitt tydelig beskjed om at man ikke kan svare som Ole Brum i dette spørsmålet.

Hva du vil høre og ikke høre blir dermed en avsporing. For er det ikke nettopp på grunn av vår nye havnedirektørs ærlighet at spørsmålet dukker opp og dermed kan få en åpen diskusjon der hvor tidligere havnedirektører var så lukkede at vi som politikere måtte lese om rettsforlikene i avisen?

Din øvrige beskrivelse av havnas nyere historie bærer preg av selektiv hukommelse. Jeg vil minne om at Kristiansand inntil for få år siden bestod av 1761 meter kaifronter. Disse er nå under et kolossalt press fra utbyggere og entreprenører. Flyttes de, så skal de erstattes meter for meter, og på Kongsgård/Vige har vi kun bygget 487,5 meter, så langt.

1 meter kaifront av aktuelt kaliber har en byggepris på 1,5 millioner. Det betyr at det vil koste rundt 2 milliarder å utvikle en ny havn. Det er i dette perspektivet du må se havnedirektørens utfordringer med å etterkomme det du velger å høre alternativt lukke ørene for.

