Men så lenge USA fortsetter å legge ned veto mot våpenhvile i FNs sikkerhetsråd og fortsetter å forsyne Israel med stadig flere våpen, er det grunn til å frykte at den folkerettsstridige israelske bombingen og blokaden av Gaza bare vil fortsette. Når Norge indirekte bidrar til den amerikanske våpenforsyningen til Israel er vi med på å styrke det israelske militæres kapasiteter og handlefrihet til å fortsette å begå krigsforbrytelser.

Det foregår ingen direkte våpeneksport fra Norge til Israel. Men missiler med norske deler er i bruk av israelske jagerfly. Kongsberg Defence & Aerospace leverer deler til F-35-jagerflyene som Israel bruker til å bombe Gaza. Dette er et underselskap av Kongsberg Gruppen, der staten er majoritetseier. Norsk rakettdrivstoff brukes også i Hellfire-missiler som Israel benytter i bombingen av Gaza. Det er også kjent at USA er i ferd med å sende Israel 3000 M141-rakettkastere, som er produsert av Nammos fabrikker i USA. I Nammo har den norske stat 50 % eierskap.

Regjeringen bør bruke sin eiermakt til å instruere de helt eller delvis statseide selskapene om å stanse all eksport av våpen og våpenkomponenter til Israel så lenge krigen pågår – både den direkte eksporten fra norskeide fabrikker i USA til Israel og den som eksporteres fra Norge til Israel via USA. Regjeringen bør også kreve at USA signerer en sluttbrukererklæring der de garanterer at våpen og våpenkomponenter de importerer fra Norge ikke reeksporteres til Israel.