Og henne har vi vært vant med i 52 år, tilbake til starten i 1972, og derfor er det en spesiell dag som preger Danmark, og gatene i København var overfylte.

Nå har Danmark fått en ny konge og en ny dronning, og valgspråket har flyttet seg fra Gud og det gudommelige til noe mer verdslig og materielt, og nå heter det altså: Forbundet og forpliktet til kongeriket Danmark! Og det innebærer at folk skal være med, og at man må utøve sine forpliktelser som konge og regent av Danmark, men man gjør det ikke alene, for folket er med.

Så gjenstår det å se om Danmark vil endre måten å være på, eller om at landet vil være yndig og attraktivt både fra innbyggere og fra utlendinger. Og Danmark er jo kjent for så mye, som Tuborg og danskepølse og røde pølser, om vi skal trekke frem noe umiddelbart og iøynefallende, men landet er også kjent for langt mer, og vi har da et næringsliv i Danmark med forbindelser både internt og mot andre land, og derfor har det nasjonale og internasjonale, men noen vante varianter av alle som finnes, kommet for å bli.