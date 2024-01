For hvem av oss gamle husker ikke den 23. februar 1954? Da kom snøen, og det snødde og snødde – og snødde! Vi ble helt nedgravd, og det var da Julius Hougen under en radiosending fra Kristiansand kom til å intervjue en fortvilet snøskuffende kar i byen. Han strevde med å lage en smal korridor fra gata inn til døra og utbrøt, siden han ikke kunne kaste den høyt nok lenger: «Ja, kommer det mer snø nå, så må vi ta den inn!»

Jeg var ikke der, men jeg har hørt at det kom svære maskiner fra firmaet Skjerpe på Jæren til Kristiansand som skyflet snøen i gatene på sjøen. I Søgne måtte alle mann sent på ettervinteren ut og skuffe veiene åpne. Det gjorde de over hele bygda, lange, lange strekninger. Intet redskap kunne komme gjennom. Snøen var så tettpakket at de kastet opp svære «firkanter» med snø der nede fra dypet (veien) og opp til kanten til oss barn som så på, nokså forundret. I mars rant jeg som femåring på baken fra møna på vårt høye hus uten at mi mor reagerte på det...

I 1966 målte jeg to meter snø på flat mark i februar og sendte opplysningen til Det meteorologiske etter oppfordring. Likedan i 1970, begge ganger var snøen svært tettpakket fordi den hadde sunket sammen. 1. januar 1970 var det en helt forferdelig snøstorm. Den var virkelig tøff! Men dyrene måtte jo ha mat likevel: Jeg hoppet ut av et vindu, stavret meg 10 meter over gårdsplassen og prøvde å finne døra til fjøset. Jeg klarte å lokalisere den etter hvert og gravde den fram, gikk inn og gav høy til sauene, det var fort gjort, men klarte lykkeligvis å streve meg ut igjen samme vei. Da jeg kom inn gjennom vinduet igjen og så på klokka, ble jeg helt forskrekket: To timer hadde jeg brukt.

Den vinteren skuffet jeg av taket på låven tre ganger, en meter hardpakket snø hver gang. Jeg rant på ski fra taket på huset, om dette ble sagt en sommerdag hørtes det ut som en skikkelig bløff, så høyt er det. Ca 10. mai veddet jeg med min mor om snøen kom til å forsvinne bak huset før den 17. Jeg tapte, den forsvant dagen før. Det året måtte vi ha tunell gjennom snømengdene over til fjøset. I 1978 hadde vi to tuneller, en lenger oppe også, gjennom fonna til en større vei.

Og hvem husker ikke at enkelte ble svært skuffet over at noen «ødela» den fine snøhaugen bak Domkirka før den hadde smeltet helt av seg selv? Jeg var ikke der, men det er jo ikke så lenge siden. Noen ville nemlig notere seg datoen for når den kom til å smelte på naturlig vis.

Jo da, det har vært snø før, kaldt også, den 16. februar 1966 kunne vi gå på isen til Songvår fyr. Midt i desember 1981 holdt vi på å fryse oss forderva, avisen meldte om «relativ kulde» på minus 55 grader på Oksøy – det blåste så svinaktig fra øst/nordøst, 20 grader minus og storm fra øst, det gikk gjennom marg og bein. Folk brant opp vinterveden på ei uke. På våren var barnålene visne på østsida av furu- og grantrærne:

«Æ kan ikkje si æ lier de.»