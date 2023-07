Gratulerer Jerv, og det kommer fra hjertet...

Jeg blir bare glad når jeg ser at Arne Sandstø forlater Jerv. Og det er ikke fordi jeg ønsker Jerv noe vondt. Neida, det er fordi Jerv-ledelsen skjønner at det er et stort steg opp for Arne Sandstø å bli trener for FC Midtjylland, en toppklubb i Danmark.