Begge var teologer, begge våget å ta opp kampen mot diktatorer og segregjering av mennesker i sin samtid, begge måtte bøte med sine unge liv for dette.

Denne gangen har jeg lyst til å fortelle litt om Bonhoeffer fordi jeg nylig leste i Vårt Land at biskoper i Tyskland roper varsko om høyreekstreme partier som er på frammarsj i deres land, og de uttrykker det slik: «De sa ikke godt nok fra i 1933».

Så da blir min fortelling slik: Det var vår og død i skogen denne morgenen. På en celle i konsentrasjonsleiren kneler Dietrich Bonhoeffer i sin fangedrakt. I en halvåpen dør kunne fengselslegen se han i inderlig bønn til Gud. «Det var noe i hans hengivelse og tydelig overbevisning som beveget meg dypt», skriver legen. Tidlig i grålysningen føres fangene ut. Dødsdommen forkynnes, de får ordre om å kle av seg. Bak noen trær venter skafottet. Naken som sin Mester blir Bonhoeffer og hans medfanger hengt.

Den 39 år unge tyske teologen og prestelæreren hadde da allerede sittet to år i fengsel for sin kamp mot naziregimet. Etter det mislykkede attentatet mot Hitler i juli 1944 ble Bonhoeffer avslørt som en av bakmennene. Nå, bare uker før krigen var over måtte han og flere motstandsfolk bøte med livet.

Dietrich Bonhoeffer var født 4 februar 1906, han vokste opp i Berlin, kom i sterk opposisjon til nasiregimet. Han var i sin samtid en av Tysklands mest fremtredende teologer, hans bøker og skrifter er en opplevelse å få del i, og kan være en viktig korreksjon og rettledning om man er opptatt av kristenliv og teologiske spørsmål.

Hans teologiske grunnlag er å forkynne et budskap som setter kirken istand til å se in plass i det samfunnet der mennesker lever. Bonhoeffer godkjenner kirkens begrensede rolle i politiske saker, men han mener at kirken kan ta skritt når det viser seg at staten handler urettferdig, f.eks:

1.Kirken kan gå til direkte politisk aksjon dersom den er overbevist om at staten ikke vil gjøre sin plikt hva angår lov og orden.

2.Kirken som trosamfunn kan ikke presses fram ved politisk – eller teologisk debatt, men vi vet at Gud lar kirkene finne hverandre ved en felles tenkning og en felles handling, kommet istand i lydighet til Guds ord. – Så sier han videre

om kirkespørsmål: «En statsfri kirke er ikke mere vernet mot sekulariseringen i samfunnet enn en statskirke». Han var betydelig tilbakeholden i forhold til en for karismatisk forkynnelse, noe han spesielt opplevde under sitt opphold i Amerika – han var klar på at i en hver forkynnelse måtte det være et teologisk innhold.

Hovedbudskapet i Bonhoeffer etiske tenkning var følgende: For den kristne finnes ingen annen lov enn friheten, når tiden er inne – men først da – skal vi med kjærlighet, tillit og glede gå til Ham. Men om noen i sin kones armer skulle lengte til livet etter dette, er mildt sagt smakløst, og ihvertfall ikke etter Guds vilje.

– I det Gud har gitt oss skal vi finne ham og elske ham. Behager det Gud å gi oss en omveltende jordisk lykke, så må vi ikke være frommere enn Gud. Hovedsaken er å gå i takt med Gud, og ikke løpe foran Han.

Hans store kjærlighet var Maria, hun var bare 18 år da de traff hverandre i 1942, han hadde passert de tretti, og de forlovet seg i 1943 – men han opplevde ikke å dele livet sitt med henne. Hans aktive engasjement i Bekjennelseskirken (en luthersk kirke sterkt kritisk til nazismen), hans støtte til jødene og mistanken om hans deltakelse i attentatet på Hitler i 1944 førte han som tidligere nevnt til det beryktede Gestpohovedkvarteret i Berlin, hvor han ble hengt i Flossenborg konsentrasjonsleir 9 april 1945.