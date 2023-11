Det viser en rapport Æge Energy har levert til næringsliv, kommuner og fylkeskommuner i Norges dyreste strømsone, nemlig NO2 (deler av Hordaland, Rogaland, Agder, Telemark og Vestfold).

I dag inntar en rekke ordførere, bedrifter og næringsforeninger mellom Haugesund og Grenland Stortinget og Energidepartementet for å gi klar beskjed: Prisulempen for næringslivet som befinner seg i NO2 kan ikke fortsette! Konsekvensene er svekket konkurranseevne, redusert aktivitet og utflytting. Ett av de mange aktuelle eksemplene er rogalandsbedriften Fatland som må sende pinnekjøttet sitt til en annen prissone, nemlig Trøndelag, for bearbeiding. I perioder har prisforskjellene vært formidable. På enkeltdager har det vært ekstreme utslag på flere tusen prosent, og for å ta en lengre periode som for eksempel uke 25-35 i år, så var prisforskjellen mellom NO2 og NO5 hele 48 prosent. Og det verste av alt: Det er grunn til å frykte en forverring.

Vi kommer ikke tomhendt til Oslo i dag! Som ventet kunne ikke Strømprisutvalget peke på løsninger som kunne avhjelpe situasjonen i NO2-området, og derfor vil energiminister Terje Aasland få overlevert konstruktive og konkrete forslag til løsninger basert på analyser fra Æge Energy. Det viktigste grepet er en omfordeling av de såkalte flaskehalsinntektene.

Flaskehalsinntekter er ekstra inntekter som oppstår ved overføring av kraft mellom prisområder med forskjellig kraftpris. Inntektene har økt formidabel de siste årene, og halvparten kommer fra prisområdet NO2. I 2022 og til og med september 2023 var disse inntektene på hele 12.6 milliarder kroner i vår prissone, hvilket tilsvarer 13 prosent av de totale strømutgiftene våre. Disse inntektene går imidlertid ikke tilbake til prissonen hvor de har oppstått, som ville vært rimelig, men fordeles som redusert nettleie til alle prisområdene. Spesielt områder med lav nettpris vil ha en ekstra fordel. En rettferdig fordeling av flaskehalsinntektene er mulig å gjennomføre på kort sikt og handler egentlig bare om å justere en eksisterende ordning. Det er vår klare oppfordring til energiminister Terje Aasland!

Nå er tiden inne for handling.

Helt siden strømkrisen startet, har regjeringen vist liten vilje til å støtte norske bedrifter – enten det gjelder de uhåndterlig høye prisene eller de absurde forskjellene mellom prissonene. Nå er tiden inne for handling. Selv strømprisutvalget pekte på den akutte situasjonen som fører til konkurransevridning for bedrifter i de ulike prissonene, men hadde ingen løsning utover å peke på behovet for et bedre nett. Også vi kan peke på fornuftige langsiktige løsninger i vår rapport: Det bør etableres nye regler for strategisk reserve i vannmagasinene for å hindre norsk forsyningskrise. Dessuten bør en egen prissone sør for Dovre og Sognefjorden utredes. I tillegg bør det lempes på kravet om belastning av kraftnettet for å kunne frigjøre noe av sikringskapasiteten basert på lokale og regionale risikoberegninger.

Men nå haster det! Situasjonen er prekær for mange bedrifter. Mer enn 1000 av dem har undertegnet et opprop som statsråden får overlevert i dag. Det er opprør i strømsone NO2 og vi krever handling nå!