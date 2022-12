Derfor er Kunstsilo viktig

Jeg støtter Kunstsilo, men jeg har aldri vært blant de mest ihuga tilhengerne. Derfor skal jeg spare leseren for fyndord som hvor viktig denne er for landsdelen, næringslivet, turisme og lignende – for selv om jeg har troen på prosjektet, så vil den ikke revolusjonere Kristiansand. Likevel mener jeg den er viktig.