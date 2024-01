Benestads visjon om Kristiansand som europeisk kulturhovedstad, er en storslått tanke. I iveren etter å tekkes kultureliten hjemme og ute, må ikke Kristiansand glemme barn og ungdom. Det er de som skal utvikle vår kunst og kultur videre.

Kulturhovedstaden er foreløpig en vidløftig visjon. Knuden kulturskole er virkelighet. Kristiansand valgte bevisst plasseringen på Silokaia. Et valg som bidrar til å sementere elitismen i kulturlivet. Knuden er 1 km unna Rutebilstasjonen, og nå skal Kilden P-hus privatiseres, med høyere priser som resultat. Det etterspørres mer etnisk og sosialt mangfold i kulturlivet. Kristiansand viser hvorfor det ikke blir det. Interne synergieffekter i Kulturkvartalet reduserer ikke avstanden mellom fattig og rik, by og bygd.

En by-politiker i bystyret sa til meg at «det finnes så mye de kan velge i på Tangvall». Samtalens tema var Knudens utilgjengelighet for brukere utenfor sentrum. I ettertid har jeg tenkt, hvem sender barnet på håndballtrening når det vil lære å svømme?

Det er ikke bare en følelse, det er fakta. Tilbudet i Søgne er redusert til fordel for sentralisering av flere tilbud til Knuden. I storkommunen må bydel Søgne bidra til at Kulturkvartalet skal skinne.

Knuden suger ressurser fra Søgne. Her er noen konkrete eksempler på dette (listen er ikke uttømmende):

Etter sammenslåingen ble 62 individuelle elevplasser kuttet, i tillegg til ca. 20 plasser på kor. Det ble redusert i rene undervisningsstillinger med 110 prosent fra bydelen Søgne. Det tilsvarer ca én fjerdedel av samtlige undervisningsstillinger i Søgne til sammen.

Piano-tilbudet ble halvert. Før bestod tilbudet av tre lærere med til sammen sju undervisningsdager, nå består tilbudet av tre lærere med til sammen fire undervisningsdager.

Fiolin-elever i Søgne, må etter sammenslåingen forplikte seg til å reise til byen én gang i uka for å spille i orkester. De minste elevene blir da helt prisgitt ressurssterke foreldre som kan kjøre.

Tilbudet elektronisk musikk/laptop.

Færre elever i ulike aldersgrupper gjør det vanskelig å skape samspillprosjekter, og oppleve tilhørighet og fellesskap gjennom dette og konserter.

Følgende tilbud finnes i dag bare på Knuden i Kulturkvartalet:

Film, foto, animasjon. Minipop 1, minipop 2, popkor. Musikk: Komponering. Blås: Horn, obo, trombone, trompet, kornett, tuba. Elektronisk musikk, laptop. Orkester. Teater fordypning rekrutt, teater fordypning. Musikal junior, musikal rekrutt, musikal kompaniet.

Hvem taper på dette? Taper gjør Søgne-elevene som må til byen for å få sitt tilbud. Disse må bruke to timer på reising fra Tangvall, med 1 km til fots fra Rutebilstasjonen til Kulturkvartalet på Silokaia. I praksis en fremmed tanke for de fleste. De fleste elevene blir jo kjørt til Knuden av sine ressurssterke foreldre og foresatte. Selvfølgelig klarer et barn å gå distansen på 1 km x 2, i all slags vær, året igjennom, men tidskabalen i hverdagen inneholder også mer, som leksearbeid og tid med venner. En annen sak er hva vi foreldre føler oss komfortable med. Mange vil vel tenke at barnet må ha nådd ungdomsskolealder for å gå alene i byen.

Kommunens fritidsfond dekker ikke transportutgifter til aktiviteter på Knuden. Talent kjenner ingen inntektsgrenser. Kristiansand har ikke planlagt for at barn og ungdom fra såkalte ressurssvake hjem og perifere bydeler, skal bevege seg i retning Kulturkvartalet på fritiden. For de er det, enkelt sagt, fotball i nærmiljøet og Knudens underavdelinger som gjelder.

Kristiansand har gjennom flere år valgt å opprettholde eksklusiviteten til deler av kulturtilbudet. Som et festivalområde, hvor du må kjøpe VIP-billett for tilgang til hele tilbudet.

Bruk stemmeretten. Godt valg!