Vi ville aldri akseptert digitale valg, eller gjennomføring av valg på en måte der det foreligger en reell risiko for at folk kan påvirkes, og i verste fall stemmer kan kapres gjennom at noen hacker dem, eller stemmer for folk. Å stemme per brev gir ingen garanti for at den som skal stemme faktisk er den som skal stemme, ei heller får man denne garantien gjennom en digital løsning. Kun fysisk oppmøte i et stemmelokale med gode gamle, trygge avlukker, der vi kan avgi vår stemme uten press, etter å ha blitt identifisert, er godt nok.

Tanken om at kommunesammenslåingen ble gjort på udemokratisk vis, da en rådgivende folkeavstemning ikke ble tatt til følge, blir jo bare en bagatell i forhold til dette valget som man nå prøver få gjennomført. Det er en skrikende dobbeltstandard at reverseringforkjemperne, som har hatt som mantra at sammenslåingen var udemokratisk, nå vil godta noe mye, mye verre for å få kommunen sin tilbake.

Hvis det nå blir flertall for deling av kommunen, spår jeg at det vil ende opp i rettssystemet og at resultatet annulleres som følge av at folkeavstemningen ikke ble gjennomført på en måte som sikrer demokratiets integritet. Vent og se!

