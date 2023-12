Jeg mener derfor bestemt at hvordan vi behandler hver andre - gir et godt svar på hvilke kvaliteter vi som medmennesker - og hvilke verdier nasjonen Norge skal bygges videre på i fremtiden. Dette er avgjørende og viktig for å få et tryggere og bedre Norge.

Faktum er at ensomhet blant nordmenn i rike Norge er et økende samfunnsproblem som dessverre tar altfor mange menneskeliv i alle aldre og samfunnslag. Det er urovekkende og ingen god diagnose at spesielt så gjelder dette eldre mennesker – og mennesker med ulike sosiale utfordringer som bor hjemme alene.

Vi må derfor alle som medmennesker i 2024, kunne bidra med litt mer av vår tid for å bekjempe ensomheten som allerede har tatt for mange menneskeliv i Norge. Jeg vil personlig i det nye året besøke og hjelpe enda flere mennesker som har det vanskelig - og er ensomme.

Et av mine andre mål og viktige ønsker for 2024, er at alle kreftsyke i Norge må gis en langt bedre oppfølging på alle nivåer dette inkluderer selvsagt gratis kreftmedisinen til alle kreftpasienter som virker, lindrer og redder liv. Dette har faktisk rike Norge penger til - om stortinget og regjeringen Støre ønsker det.