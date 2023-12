Når han tar opp Sørlandsbane-debatten i sitt innlegg lørdag, og kritiserer noen av mine poenger fra tidligere i uka, verken kan eller skal jeg gå i rette med alle hans argumenter. Men jeg må peke på tre poenger:

1. Jeg regner livssyklus-utslipp, og da er batteriproduksjon inkludert.

2. Batteriene fungerer som investering for å få lave utslipp i drift, på samme måte som anlegg av ny banestrekning er investering for utslippsfrie og effektive tog. Men toganleggsinvesteringen er relativt sett veldig mye større enn batteriinvesteringen, noen titalls milliarder mot noen hundretalls millioner (faktor 100?), det gjør at genistreken kommer virkelig dårlig ut.

3. Og i dette tilfellet er det reelt at veiinvesteringen i stor grad er gjort og anleggsutslipp er kommet allerede, mens for tog har vi valget mellom å få dem eller å unngå dem.

Det er nettopp dette som er mitt hovedpoeng: selv om tog var bra før, må vi vurdere alternativene nå ut fra hvilke utslipp de vil lage i framtida, fra både anleggsarbeid og drift, med full livssyklus-beregning.