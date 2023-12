Derfor har jeg heller ikke tro på den fraksjonen som vil «bygge stein på stein med et mål om å bli en bærekraftig klubb over tid». Det er, unnskyld meg, et narrativ jeg ikke kan tie om. Hver gang talenter ble drevet fram over tid og ble lagt merke til utover Sørlandet, endte de opp med å bli kjøpt opp av andre klubber med mer penger og høyere anseelse.

Ja, for anseelsen til Start har falt betraktelig mens vi har «bygget klubb». Denne formen for politikk er det ikke tilrettelagt for i dagens fotballverden, og er også en tålmodighetsprøve som ofte koster mer enn det smaker. Selv om det skulle gi litt klingende mynt i kassa til slutt.

Dette har vi prøvd forgjeves. Jeg kan forstå tankegangen og de gode intensjonene, men vi har hørt det før de siste tiårene og nå har vi ikke tid til mer tåkeprat. Nå sist da nåværende trener ble tilsatt i 2021. Når laget mislyktes med det som må være målet, et opprykk til tippeligaen, da er det sportslig ledelse som har mislyktes. Og så kan man heller diskutere om det er spillerne, trener eller sportslig leder, men styrets rolle er en annen.

Styret har tatt risiko og gitt dem sjansen med å budsjettere for mer enn det som var prisgitt et liv i OBOS. I en slik situasjon kan man forstå at Terje Marcussen med sine ambisjoner, blir utålmodig, når millionene renner ut uten at det har gitt noen som helst gevinst. Man kan forstå at det blir uro i styret. Når krybben er tom bites hestene. Start har ikke bare stått på stedet hvil, men det har gått bakover.

Det er blytungt for alle som er glad i Start, og det er i utgangspunktet mange flere enn man tror, men de har gått lei. For sønnen min på 18 år som har gått gradene i Våg og Fløy og som ser alt som foregår av fotball på TV, er det helt uaktuelt å følge med på Start, og jeg kan forstå ham. Jeg må tvinge meg til å følge med på kampene. Start skal være identitetsbærer i en av landets største byer, og en landsdel. Det er fryktelig lenge siden 1980, og det eneste året jeg kan huske som et lyspunkt i senere tid var i 2005.

Når man har pushet 60, har man ikke lenger tålmodighet til å bygge stein for stein, det beklager jeg, men jeg tror mange ikke lenger har tro på den måten å lykkes med i en tid som denne.

Start har aldri maktet overgangen fra en tid der fotball var frivillighet til at alle spillerne skal ha en lønn de knapt har fortjent. Men med de ressursene og de spillerne styret har gitt sportslig ledelse de siste årene, er det ingen andre enn trener og sportslig leder som må ta på seg skylda for at Start mislyktes med hovedoppgaven nok en gang.

Jeg har stor tro på ressursgruppa med tidligere spillere, som styret nå har samlet sammen, for dette er folk med ressurser og hjerte for Start, og med et nettverk som også kan komme godt med, men ikke minst, dette er folk som forstår seg på fotball.

Jeg har ikke tro på tilbake til Start, men jeg har tro på en kombinasjon av spillere som hentes utenfra og lokale spillere. Kunne jeg valgt, ville jeg hatt et krav om minst åtte lokale spillere på banen i alle klubber, men den tiden da de fleste spillere var lokale kommer ikke tilbake.

Men jeg har en drøm, om at lokale næringstopper som Club 21, Mosvold, Brandsdal, Rasmussen og Mjåland slår seg sammen med brennende Start-hjerter som Jesper Mathisen og Erik Mykland, og at de to sistnevnte tar over det sportslige i klubben, for var det noe som var suksessfaktor i Starts gullalder, var det kjærlighet, engasjement og lidenskap. Og lokale folk med hjerte for Start.

Men det er vel bare i Utopia jeg får oppfylt den drømmen.