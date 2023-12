Foto: Berit Roald / NTB

Der stod det at elevane måtte til bli flinkare å oppføre seg fint og ta vare på inventaret på skulen. Og når rektorane såg at elevane hadde slik framferd som rundskrivet ville at dei skulle ha, då skulle dei sende melding om dette til sjefen sin. Når sjefen fekk denne melding, skulle skulen få ekstra pengar. Alle rektorar og lærarar ropt høgt i kor: «Så genialt tenkt! For eineståande sjef me har». Og etter kort tid var alle elvane i Kristiansand blitt kjekkare og hadde betra haldninga si. Skulane fekk meir pengar. Og kommunen sparde millionar på dette tiltaket, sa sjefen. Berre rundskrivet til keisar August har hatt større verknad i å omvende folk enn det i Kristiansand. Resultatet av rundskrivet var at i fleire år var lærarane jublande, rektorane i betre humør og elevane smilande. Og alt dette berre ved hjelp av eit rundskriv. Når skulane i dag slit, kva med eit liknande rundskriv?