Reverseringsaktørene har lovet oss at en eventuell ny Søgne-kommune skal bli den beste i landet. Jeg har stilt et spørsmål om det også skal gjelde for naturen med bakgrunn i ett eneste innlegg her om arealpolitikk fra Mosberggruppa. Derfra har det vært stille, men Halvor Fjermeros har svart, igjen med temperatur som blinder for saklighet.

Han skriver: Sånn kan det gå når man i iveren etter å bekjempe Søgnes demokratiske rett til løsrivelse fra tvangssammenslåingen prøver å opphøye storkommunen til naturens frelser.

Jeg har aldri uttalt meg om «Søgnes demokratiske rett til løsrivelse». Å tillegge andre uttalelser som aldri er framsatt, er uredelig. Det forundrer meg, spesielt når der kommer fra en erfaren journalist.