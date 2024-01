Disse avgiftene var det mange av, et par og tyve hvis ikke min «lobotomerte» hjerne husker feil. Mange av disse var fornuftige, og innbrakte staten store inntekter, mens andre var underlige. En varegruppe savnet jeg på listen, og den tenker jeg på hver nyttårsaften når raketter og annet fyrverkeri skytes opp, og uvettig bruk fører til alvorlige skader, nemlig fyrverkeri.

Disse varene importeres stort sett fra Kina, og det er kun noen ganske få firmaer som har tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til å innføre dem, slik at det bør være den enkleste sak av verden å innkreve avgift ved import.

Hensikten er i så fall ikke å skaffe staten inntekter, men å begrense salget og bruken, for på denne måten å redusere skader. Motargumentet mot en slik avgift er selvfølgelig at den vil føre til mer smugling av slikt, og dermed mindre kontroll av hvor varene kommer fra, og mindre kontroll med om varene oppfyller krav til kvalitet osv. Sett derfor Tollvesenet i stand til å gjennomføre prioritert kontroll på grensene meg henblikk på å stoppe slik import. Dette kan finansieres ved å bruke avgiften som kommer inn via de registrerte importørene.

Så til dere politikere: Kjør på – sørg for at en slik avgift er innført før neste årsskifte. Og la den være avskrekkende høy. Se til avgiftene på tobakk og alkohol når avgiften fastsettes.