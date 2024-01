For det første, litt om klima: Får de herrer Guterres, Samset og mange flere dommedagsprofeter rett allikevel? Er vi «on the highway to hell»? Er «fremtiden verre enn dommedag»? Men det var nok ikke snøkaos disse herrer tenkte på. Da sluttrapporten i Dubai ble vedtatt, lød det i vedtaket «om en omstilling bort fra fossil energi, olje og gass». Ikke veldig forpliktende. Vi skal vekk fra den fossile verden og over til den fornybare innen 2050.

Liten digresjon; når det er tørke og varmerekorder i Syd-Europa kalles det klimaendringer, som det MÅ gjøres noe med. Når det er kulde- og snørekorder i Norge så kalles det værfenomen, av de samme «klimaekspertene». Klimasaklighet etterlyses!

Mål; samfunnet vårt skal full-elektrifiseres innen 2050. Fornybare kraftprosjekter skal tredobles. En ting er alle energirealister klare på; dette oppnås ikke uten kjernekraftprosjekter.

For det andre, været på Sørlandet i disse dager; med dagens snøkaos lurer jeg da på hvordan situasjonen vil være i 2050, når vi alle skal kjøre elbil. I tillegg; alle busser skal være elektriske, alle brøytebiler, snøfresere, traktorer skal være elektriske, alle anleggsmaskiner skal være elektriske. Alle sykebiler, alle brannbiler skal være elektriske. Ja, alt som i dag ruller på bensin og diesel skal bli elektrifisert. Når det brøytes kontinuerlig i dagevis, som nå, og folk jobber døgnet rundt, hvor mange ekstra brøytebiler trenges da når de som har kjørt 1 times tid må stå til lading i 3 – 5 timer? Det slutter jo ikke å snø i ladetiden! Mitt estimat er at det trengs 4-5 ganger så mye snøryddingsutstyr som det kommunen har i dag. I tillegg koster el-maskiner 50-100 prosent mer enn fossildrevne. Hvor skal pengene komme fra? Oljefondet antagelig, paradoksalt nok?

For det tredje: I 2006 overnatta jeg og mange andre i buss på Omresletta ved Grimstad. E18 var igjensnødd. Vi fikk mat og drikke fra Røde Kors som kom på scootere utpå formiddagen dagen etter. Husk at snøscootere også skal elektrifiseres. Hundesleder kan bli et «grønt prosjekt».

Mitt poeng er at det er tvilsomt at alt er gjennomtenkt av konsekvenser i konseptet full-elektrifisering. Eller skal vi måtte tåle slike «værhendelser»? At samfunnet nesten stenges ned, som nå. Sikkerheten for innbyggerne blir da på nullnivå.

Avisene skriver: «Snøkaos må Sørlandet leve med». Klimadommedagsprofetene som sier alt skal bli våtere, tørrere, kaldere, mildere, varmere, osv., må også ta med fremtidig snøkaos. Kanskje det vil være lurt å ha en garasje med dieselmaskiner i reserve?