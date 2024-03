Sånn kan det i alle fall se ut når man ser på de nye illustrasjonene av planlagt bebyggelse på Marvikssletta, fra Solon Eiendom. Store klossete bygg som minner mest om feilstablede containere- eller en haug med legoklosser, er det Solon Eiendom beskriver som et prosjekt som skal “skille seg ut”.

Både Tangen Terrase og et planlagt bygg i kvartal 71 (gamle fylkeshuset) ser til forveksling prikk likt ut - ikke mye egenart med andre ord…

Er det denne copy-paste arkitekturen som popper opp over hele byen (og Norge) som også skal få større fotfeste på Lund? For å si det rett ut, dette er stygt! Hvis man skal kjøpe en ny bolig i Norge i dag, er det nesten kun slik modernistisk arkitektur man kan velge i.

Men er dette hva folk flest egentlig vil ha? En undersøkelse fra NMBU viser faktisk at vakre omgivelser gjør oss lykkeligere. I studien sammenlignet forskerne resultatene fra åtte ulike plasser, fire modernistiske (preget av minimalisme, assymetri og lite ornamentbruk) og fire med klassisk arkitektur (typiske gater fra 1800- og 1900 tallet) - plassene med klassisk arkitektur scoret betydelig bedre blant deltakerne enn de modernistiske.

Innen miljøpsykologien kan vi kanskje finne svarene for hvorfor vi responder som vi gjør på omgivelsene våre; det er nemlig overraskende stor enighet blant folk flest når det kommer til estetiske bedømmelser - og da holder ikke argumentet om at stygt og pent er subjektivt lenger. Mye av det vi foretrekker er faktisk bestemt ut fra genene våre! Forskning viser også bla. at en del visuelle detaljer som pynt/utsmykning rundt dører og vinduer, og opplevelse av kompleksitet (som kan måles på grunnlag av antall bøyninger/vinkler i bygningssilhuetten), er viktig for preferanse (skriver Strumse, Hauge og Johnsen på psykologisk.no).

Men så lenge utbyggere tjener grovt på denne hvor-som-helst-arkitekturen, og arkitektene tegner som de får beskjed om - får vi stygge kassebygg over hele byen og en snart identitetsløs by. Det hjelper også lite når lederen av Areal- og miljøutvalget i kommunen, Odd Nordmo (H), kommer med utsagn som at politikere ikke skal gå inn å leke arkitekter (ref. utbyggingen av Dronningensgate 39). Politikere MÅ sette krav ovenfor utbyggere gjennom tydelige bestemmelser til arkitekturen, for det er ingen andre som kommer til å sette ned foten. Utsiden av et bygg tilhører alle som forholder seg til det, i motsetning til innsiden.

I Norge (og Kristiansand) har vi fått en bevegelse som heter Arkitekturopprøret. Dette er en folkebevegelse som har satt ord på den misnøyen til hva som bygges i dag - og fått debatten om stygt og pent opp på agendaen. Det er flere partier og politikere i byen som har endret syn på hva som er god arkitektur; La dette vises ved å sende planene til Solon Eiendom i retur.

Disse intetsigende byggene på Lund må stoppes politisk! Tenk om vi kunne fått vakre klassiske bygg istedenfor? Lykkeligere beboere og naboer er vel ikke en dårlig ting?