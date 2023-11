Her står alt om hva de må og skal forholde seg til angående blinde og svaksynte, rullestolbrukere og alle oss andre. Her er det beskrevet inn til den minste detail hvordan et bygg skal være utformet i henhold til brukere.

Da er det bare å følge reglene og hvis ikke så blir det trøbbel. Før var det kommune som hadde ansvar for ettersyn av dette, nå er det overlatt til utbyggeren.

Kommune sitter på kontoret sitt og skal skrive under en ferdig attest. Har de sjekket det? Nei. De har jo ingen kontroll. Da er det overlatt til brukeren å være oppmerksom på mangler eller feil og så er hele mølje i gang. Så blir det et Sodoma og Gomorra av mailer fram og tilbake mellom de forskjellige instanser, utbyggere, leverandører, underleverandører, m.m.

Få tilbake kommunal ettersyn under byggeperioden!