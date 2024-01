Det har vært så mye kritikk av den store gjeld som Kristiansand har i dag i forhold til hva Søgne og Songdalen hadde før kommunesammenslåingen. Her har det blitt brukt tall som går på gjeld per innbygger fordelt på de tre tidligere kommuner. Jeg har fra dagens Kristiansand kommune fått en oversikt over alle foretatte investeringsprosjekter for perioden 2020 til 2023 som viser 1073 prosjekter på totalkostnad på 8866 mill. kr. Det er store investeringskostnader det dreier seg om, men man må se på hva alle de nevnte prosjektene betyr for våre innbyggere som omfatter et meget stor felt spredt over hele byen. Som eksempel kan man ta med de fem største prosjektene: 1. Sekundær rensing Odderøya 573 mill. kr, 2. Tangvall skole 425 mill.kr, 3. Wilds Minne skole 394 mill. kr, 4. Ny kulturskole 322 mill. kr, 5. 64 nye omsorgsboliger 276 mill. kr. Eller har man Nye Søgne Stadion 47 mill. kr og Greipstadhallen 47 mill.kr. I den situasjon vi er i så har vi Cultiva på 2,4 milliarder kroner.

Det er store totalkostnader det er tale om som medfører store renteutgifter med dagens høye rentenivå, men så lenge kommunen kan bære disse utgifter, så tror jeg folk flest vil synes det er fornuftig å få gjennomført de nevnte prosjekter som det er behov for. Boligbyggingen i landet ligger nå på et lavnivå pga. det høye rentenivå og det medfører høyere boligpriser for eksempel i Oslo pga. for få boligtilbud. Dette går også ut over byggebransjen som får for få oppdrag. Nå ser det ut til på sikt etter uttalelse fra direktøren i Norges Bank at det ikke vil bli flere rentehevinger og at man kan håpe renten vil bli redusert over tid. Dette vil bety meget for vår kommune ettersom det er flere prosjekter som står for tur, og ikke minst renseanlegget i Søgne hvor det er fremkommet kostnad på opptil 500 mill.kr.

Som sluttkommentar så er det helt uforståelig for meg at folk i Søgne og Songdalen vil oppheve kommunesammenslåingen når de bruker så meget av gamle Kristiansand. Nesten halvparten av arbeidstakere i Søgne og Songdalen har sitt arbeid her. I et debattprogram i NRK om omfordeling av inntektsskatten mellom rike og fattige kommuner, så var det de mellomstore kommunene som hadde den vanskeligste situasjonen. Det ble spesielt nevnt Larvik hvor en representant derfra var til stede. Det er helt avgjørende at vi kan stå sammen ut fra de utfordringene vi har fremfor oss. Bosteder for oss alle får vi beholde uansett resultatet i folkeavstemningen.