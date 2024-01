Det er vanskeleg å finne full oversikt. Det er dessutan vanskeleg å vurdere dette på så kort tid kommunane har vore samanslått. 4 år er for kort tid. Det tar tid å bli kjent med nye ordningar. Det vi kan håpe på er at vi framleis blir ein del av Kristiansand vidare, slik at vi får auka nytte av dei ordningar som er, elles går dei tapt.

La meg begynne med Cultiva. Det er tidlegare sagt av motstandarane at det er små beløp som er kome Søgne til gode, og at dette ikkje er noko argument for å oppretthalde kommunesamanslåinga. Då er det rett å understreke at tilskotsordninga er ikkje innretta for ei bestemt fordeling frå bydel til bydel. Det er derimot krav til kvalitet i tiltaka, som føresetnad. Formålet er å styrke levekåra gjennom god kvalitet i tiltaka. Det blir viktig då å organisere og skrive søknaden slik at den er innretta mot dei krav som blir stilt. Eg har fått opplyst at følgande har fått tilskot, er gitt, utan at eg har årstal: Søgne kunstlag-Elevutstilling kr 40.000. Finsland Crossklubb–rekruttering og integrering Finsland kr 250.950. Stage Event AS– Lokalkultur Søgne og Songdalen kr 620.965. Stiftelsen Porsmyr/Porsmyr Bygdetun, kjøp og flytting av skulestove/kommunestove frå Finsland kr 435.000. Søgne kystlag bygging, dokumentasjon og formidling klinkbygd båt, Unesco kr 380.000.

Det blir gitt informasjon og hjelp til vegleiing i forbindelse med prosjektet. Denne ordninga går tapt ved kommunedeling.

Ei anna ordning er bydelsfondet. Formålet er å skape trivsel og engasjement i nærmiljøet. Her har eg mindre oversikt, men etter å ha lest om dei ordningar som er, kjem det klart fram at det er eit vell av moglegheiter, som eg veit er brukt av mange i Søgne og Songdalen. Velforeninger, lag og foreiningar, og andre lokale aktørar kan søke. Kravet er å vere registrert i Brønnøysundregisteret. Det kan bli søkt både på driftsmidlar og investeringsmidlar.

Det gode med ordninga er at det er kort behandlingstid. Tilbod gjeld lokale lag og foreiningar, kunst og kulturtiltak, leikeplassar. Den som vil, kan gå inn og lese på Byfondet. Det er nødvendig å søke minimum 3 veker før arrangementet.

Velforeninga på Nodelandsheia har informert godt om dei moglegheiter som fondet gir, både med omsyn til driftsmidlar til oppgradering av leikeplass og leikeapparat. Aktivitetspark i området og Kristiansand kommune vedtok å realisere planlagt gang- og sykkelsti til toppen av Nodelandsheia. Jfr N247.

I Fritidsnytt for Søgne og Songdalen 28.8.23 blir det opplyst at Vedderheia vart sponsa av private, samt gitt støtte frå bydelsfondet til den godt innarbeidde Vedderheia-konserten til fremme for godt nabolag. Prestegårdens Venner har fått støtte i forbindelse med nyttårskonsert. Ordninga krev meir innarbeiding enn det tida har gitt moglegheit for.

I eit innlegg 23.8.23 skriv Melissa Lesamana at ho ønsker seg eit bydelsfond med midlar på kr 50 millionar på kvar av bydelane Søgne og Songdalen. I tillegg at eit bydelsutval skal håndtere midlane. Søgne har frå før eit bydelsråd. Det er mogleg dette er eit godt forslag. I alle fall er det sjanse for å få vurdert det om vi held på den noverande kommunestruktur. Det ville i alle fall gitt ei god kjensle av å kunne disponere midlar lokalt. Byfondet siktar seg inn mot betring av levekår, og det veit vi alle kommunar treng satse på, som forebyggande tiltak mot uhelse, framandgjering og vantrivsel lokalt.

Stem Ja til Søgne og Songdalen i Kristiansand.