Hva hjelper det med prat. Ukraina har stort sett fått ammunisjon og forsvarsmateriell som likevel skulle erstattes av det norske forsvaret med visse unntak, men hva nå? Ukrainas president trygler om mer krigsmateriell. Hva skjer? De er i ferd med å gå tomme for det de trenger. Hvem vil tjene på det?

Det er ikke vanskelig å konkludere seg frem til. Vil vi at Ukraina skal eksistere som egen stat eller vil vi ikke. Det eneste Putin forstår er at vi MÅ sette hardt mot hardt og sørge for at Ukraina får alt de trenger for å drive russerne ut av sitt land. Får de det til med kun fagre ord, eller må det handling til?

Jeg mener at de folkevalgte i Norge snart må se realiteten i øynene og i ekspressfart komme på banen med å intensivere våpen og produksjonen av ammunisjon både for at vi selv skal ha fulle lagre og at vi kan være med på å pøse inn det som Ukraina trenger av dette. På den måten viser vi overfor Ukraina at de kan stole på vår støtte, og det viser også overfor andre land at vi holder ord overfor Ukraina. På den måten kan det virke til at andre land følger etter og plutselig kan Ukraina på nytt bite skikkelig fra seg overfor russerne som foreløpig holder stand og i enkelte områder er litt på offensiven.

I krig brukes det enormt med ammunisjon og våpen. Det er en kjent sak. Vi trenger ikke gå lenger tilbake en da vi selv ble okkupert av Hitlers styrker under andre verdenskrig. Dersom Putins drømmer blir realisert så vil nok verdenskartet se annerledes ut om ikke så veldig mange år til. Derfo er det svært viktig at vi våkner skikkelig opp og bygger en strategi som kan redde oss før det er for sent. Vi må sørge for at Putin og hans militærmakt aldri klarer å ta Ukraina og det må gjøres alt som står i vår makt for å hindre at de klarer å bygge opp igjen sin overlegenhet militært.

Dersom vi klarer å ødelegge for Putin slik at han er ferdig som president og det russiske regimet bryter sammen kan det kanskje være håp om en fredelig sameksistens, men slik det er nå må vi være forberedt på alt. Vi må støtte Ukraina med handling og ikke fine ord, og så håper jeg at det jeg nå har skrevet fører til noe positivt for Ukraina. For håpe at myndighetene våkner og ser alvoret og virkelig gjør noe med det.