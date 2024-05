En god gammeldags 10.000 meter på bane. En tålmodighetsprøve på 25 runder med halvparten av løpet i venstresving. De fleste var mellom 20 og 40 år, men noen yngre og noen eldre løp også så svetten rant.

Tusen takk til dere som gjør et slikt arrangement mulig. En mønstring for alle de lokale løperne som løper fort og er ufattelig godt trent. I tillegg er det et lav-terskeltilbud for alle som ikke løper så fort. Takk til dere som bidrar med hver sin oppgave. Det er plass til flere og til neste år vil jeg oppfordre alle over 40 år til å stille opp så dere har løpt en 10.000 meter før det er for sent.