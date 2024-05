Hans konklusjon er at "dersom vi ikke endrer kurs nå vil vi etter hvert bli etterlatt i et hav av trygdesubsidiert selvforherligelse i motsetning til resten av verden som vil dundre forbi oss mot nye fremgangsrike horisonter".

Vi nordmenn har i mange år lullet oss inn i et velferdssamfunn som svømmer over av penger. I dag nærmer Oljefondet seg 10 ganger årlig statsbudsjett. Da burde det vel være en overkommelig oppgave å styre landet til det beste for alle? Hvilke andre land har et slikt utgangspunkt?

Men nei, hverken Erna og spesielt Jonas evner tydeligvis dette. Offentlig sektor eser ut (langt større enn i våre sammenlignbare naboland), 1 av 5 sysselsatte - over 1/2 million! - går på trygd eller arbeidsavklaring, produktiviteten sammenlignet med andre vestlige land inkl. USA land synker, et uforutsigbart skattesystem skremmer innovative personer og selskap ut av landet, utenlandske investorer velger bort Norge, den norske kronen svekker seg mer og mer etc. etc.. Listen er mye lenger.....

Mitt håp er at en konservativ regjering fra september 2025 vil innse at kursen må legges om. Dessverre er det ikke gjort over natten. Privat sektor må gis rammevilkår som er konkurransedyktige. Formueskatten må avvikles (stort sett alle andre land har gjort det). For ellers: Hva skal våre barnebarn leve av når olje og gass etter hvert fases ut om 30, 40 eller 50 år?