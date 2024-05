I rapporten «Norges best styrte kommuner – Kommuneindeksen 2024» som er utarbeidet av Agenda Kaupang, lander Kristiansand kommune på en 23. plass. Man kan blant annet lese i rapporten at: «God ledelse og hardt arbeid er nødvendig for å skape gode resultater i kommunene. Det er ikke nok med mye penger eller flaks.»

En stor takk til alle ansatte i Kristiansand kommune som arbeider knallhardt for å levere gode tjenester til kommunens innbyggere.