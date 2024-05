Historisk sett har det aldri eksistert noen palestinsk stat, og pr i dag eksisterer den ikke på kart eller i terreng.

Jeg utfordrer Fædrelandsvennens leder til å fortelle hvor han/hun for sin del tenker at denne nyoppfunnede palestinske staten skal ligge. Tenkes at den skal ligge i Judea/Samaria (Vestbredden), for eksempel ved den gamle jødiske hovedstaden Samaria Sebaste? Eller skal den ligge ved det jødiske religiøse kultstedet Gilgal eller ved Betel der det jødiske tabernakelet sto? Eller er det i Sikem der Josefs ben ble begravet etter at jødene hadde tatt dem med fra Egypt? Eller skal staten ligge på eller ved Ebal, der Josva bygde et alter for Herren da kan førte israelsfolket inn i landet, eller vil Garisim bli foreslått, der Abraham lyste velsignelse og forbannelse da han kom til dette landet? Er det et sted der, i Judea/Samaria (Vestbredden) hvor jødisk historie, tradisjon og tro har sine røtter, at staten skal ligge?

Eller vet redaktøren om et sted hvor palestinerne eventuelt har historie, tradisjon og religiøse røtter som denne tenkte staten skal ligge?